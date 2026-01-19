Borsa İstanbul'da BIST 100 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Arttı

19.01.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü 12.747,88 puanla kapattı, teknoloji ve mali endeksler değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 79,36 puan artarak 12.747,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.700,33 puanı, en yüksek 12.837,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 98,65 puan ve yüzde 0,71 artışla 14.016,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,78, mali endeks yüzde 1,70 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 668,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 668,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,1640, satışta 43,3370 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640 sterlin/dolar paritesi 1,3422 ve dolar/yen paritesi 157,896 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 63,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:14:43. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.