Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.848.115.362
|1,52
|Garanti Bankası
|43.050.000.000
|0,84
|Akbank
|40.404.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.928.448.000
|2,49
|Turkcell
|29.612.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|29.050.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.844.807.700
|0,53
|Bim Mağazalar
|27.797.616.000
|6,87
|Ereğli Demir Çelik
|26.670.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|23.282.878.500
|5,04
|ASELSAN
|22.138.800.000
|1,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.485.600.000
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.082.000.000
|1,26
|Sabancı Holding
|18.771.716.165
|0,59
|Arçelik
|13.582.136.921
|1,51
|Anadolu Efes
|13.073.684.207
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.425.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.320.000.000
|3,09