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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 52.848.115.362 1,52
Garanti Bankası 43.050.000.000 0,84
Akbank 40.404.000.000 0,78
Tüpraş 31.928.448.000 2,49
Turkcell 29.612.000.000 1,70
Enka İnşaat 29.050.000.000 0,79
İş Bankası (C) 28.844.807.700 0,53
Bim Mağazalar 27.797.616.000 6,87
Ereğli Demir Çelik 26.670.000.000 0,93
Türk Telekom 24.920.000.000 2,77
Ford Otosan 23.282.878.500 5,04
ASELSAN 22.138.800.000 1,85
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,53
Türk Hava Yolları 19.485.600.000 0,52
İskenderun Demir Çelik 19.082.000.000 1,26
Sabancı Holding 18.771.716.165 0,59
Arçelik 13.582.136.921 1,51
Anadolu Efes 13.073.684.207 1,09
Vakıflar Bankası 12.425.000.000 0,41
Tofaş Oto. Fab. 12.320.000.000 3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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