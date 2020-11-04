Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 614 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30 Enka İnşaat 40.544.000.000 0,92 ASELSAN 39.626.400.000 2,45 Ford Otosan 39.617.739.000 8,30 Koç Holding 38.013.111.770 0,93 Ereğli Demir Çelik 36.260.000.000 0,90 Turkcell 33.660.000.000 1,72 Garanti Bankası 29.106.000.000 0,48 Akbank 26.000.000.000 0,44 İş Bankası (C) 24.659.835.600 0,39 Türk Telekom 23.625.000.000 2,21 İskenderun Demir Çelik 22.446.000.000 1,03 Şişe Cam 19.818.994.943 0,91 Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,42 Tüpraş 19.382.446.080 2,01 Arçelik 18.068.972.202 1,42 Sabancı Holding 18.016.766.711 0,52 Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36 Tofaş Oto Fabrikası 13.740.000.000 3,87 Türk Hava Yolları 13.496.400.000 0,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı

İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Gamze, 4 kez çığlık atmış

Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı

Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu

Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı

Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor

Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü