Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 641 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 42.560.000.000 0,97 Bim Mağazalar 42.504.000.000 8,42 Ford Otosan 41.407.380.000 8,67 ASELSAN 39.808.800.000 2,47 Koç Holding 39.357.137.736 0,90 Ereğli Demir Çelik 37.065.000.000 0,92 Turkcell 35.464.000.000 1,82 Garanti Bankası 29.316.000.000 0,49 Akbank 26.104.000.000 0,44 İş Bankası (C) 24.479.836.800 0,38 Türk Telekom 23.765.000.000 2,22 İskenderun Demir Çelik 22.852.000.000 1,04 Şişe Cam 20.217.212.771 0,93 Yapı ve Kredi Bankası 19.681.629.492 0,42 Tüpraş 19.369.925.120 2,00 Arçelik 19.217.710.150 1,51 Sabancı Holding 18.220.807.104 0,50 Vakıflar Bankası 15.622.489.960 0,36 Tofaş Oto Fabrikası 14.100.000.000 3,97 Sasa Polyester 13.512.400.000 5,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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