??????? Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.367.216.115 1,04 Bim Mağazalar 42.807.600.000 7,96 ASELSAN 40.014.000.000 2,48 Enka İnşaat 39.760.000.000 0,81 Ford Otosan 38.951.010.000 8,16 Ereğli Demir Çelik 38.780.000.000 0,96 Garanti Bankası 37.338.000.000 0,62 Turkcell 33.044.000.000 1,63 Akbank 31.928.000.000 0,54 İş Bankası (C) 29.519.803.200 0,46 Türk Telekom 26.565.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bankası 24.496.448.724 0,52 İskenderun Demir Çelik 23.896.000.000 1,09 Tüpraş 23.213.859.840 2,40 Şişe Cam 20.829.855.582 0,95 Sabancı Holding 20.199.998.917 0,56 Arçelik 18.528.467.381 1,46 Vakıflar Bankası 17.926.807.229 0,41 Gübre Fabrikaları 17.100.800.000 30,12 Türk Hava Yolları 15.966.600.000 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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