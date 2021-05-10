Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 753 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|71.540.000.000
|1,74
|Ford Otosan
|63.163.800.000
|10,44
|Koç Holding
|49.069.627.268
|0,99
|Bim Mağazalar
|40.014.480.000
|5,98
|SASA Polyester
|39.020.800.000
|13,02
|ASELSAN
|34.428.000.000
|1,80
|Turkcell
|33.572.000.000
|1,54
|Garanti Bankası
|32.886.000.000
|0,52
|Akbank
|26.832.000.000
|0,43
|Tüpraş
|24.127.889.920
|2,30
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|2,12
|Şişe Cam
|23.617.380.373
|0,99
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,34
|Arçelik
|22.501.749.226
|1,58
|Gübre Fabrikaları
|21.142.200.000
|19,57
|Coca Cola İçecek
|20.960.152.437
|2,44
|Koza Altın
|19.596.250.000
|2,38
|Türk Hava Yolları
|18.450.600.000
|0,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,36
|Sabancı Holding
|17.812.726.318
|0,46
Kaynak: AA
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