Ekonomi

Borsa ve Dolar Yükseldi

10.01.2026 11:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %6,11 artışla 12.200,95 puana ulaştı, altın ve dolar da kazandırdı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,11 değer kazanarak 12.200,95 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 12.200,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 16,33 artışla 33.411,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,93 yükselişle 11.191,02 puan, mali endeks yüzde 3,55 kazançla 17.355,42 puan ve sanayi endeksi yüzde 2,31 primle 14.557,77 puan oldu.

Kiler Holding, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,76 ile Kiler Holding oldu.

Kiler Holding'i yüzde 33,84 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 24 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,34 ile Sasa Polyester, yüzde 17,05 ile Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ, yüzde 16,2 ile Grainturk Holding AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 276 milyar 800 milyon lirayla ASELSAN, 611 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 488 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,94 artışla 6 bin 223 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,92 yükselişle 41 bin 941 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,24 artarak 43,1410 lira olurken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,41 düşerek 50,2810 lira oldu.

Geçen hafta 57,9700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,08 kazançla 58,0160 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,6 azalışla 54,0010 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

