Borsada değer kaybeden hisseler
8 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,35
|-2,86
|Anadolu Efes
|19,31
|19,83
|-2,62
| Kerevitaş Gıda
|1,94
|1,99
|-2,51
|Tukaş
|4,03
|4,12
|-2,18
|Akbank
|7,15
|7,29
|-1,92
|Garanti Bankası
|9,10
|9,26
|-1,73
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,81
|12,00
|-1,58
|Parsan
|14,34
|14,53
|-1,31
|Çelebi
|91,80
|93,00
|-1,29
|Vakıflar Bankası
|4,66
|4,71
|-1,06
|Metro Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|Çemtaş
|5,80
|5,86
|-1,02
|Vestel
|9,70
|9,79
|-0,92
|Mavi Giyim
|40,68
|41,00
|-0,78
|MLP Sağlık
|10,36
|10,42
|-0,58
| Koza Madencilik
|6,19
|6,22
|-0,48
| Anadolu Grubu Holding
|10,55
|10,60
|-0,47
| Sasa Polyester
|6,19
|6,20
|-0,16
|Verusa Holding
|14,80
|14,82
|-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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