Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|1,02
|-13,73
|Koza Madencilik
|8,08
|9,19
|-12,08
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|6,70
|-11,64
|Metro Holding
|1,14
|1,29
|-11,63
|Tekfen Holding
|21,04
|22,20
|-5,23
|Tofaş Oto. Fab.
|17,61
|18,44
|-4,50
|Şok Marketler
|11,06
|11,58
|-4,49
|Koza Altın
|62,05
|64,85
|-4,32
|İndeks Bilgisayar
|7,25
|7,54
|-3,85
|Türk Traktör
|37,30
|38,56
|-3,27
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,54
|1,59
|-3,14
|Gözde Girişim
|2,54
|2,62
|-3,05
|Otokar
|125,10
|129,00
|-3,02
|Migros Ticaret
|18,17
|18,73
|-2,99
|Kerevitaş Gıda
|1,97
|2,03
|-2,96
|Tukaş
|4,40
|4,53
|-2,87
|ICBC Turkey Bank
|3,28
|3,37
|-2,67
|İskenderun Demir Çelik
|6,03
|6,19
|-2,58
|Net Holding
|1,51
|1,55
|-2,58
|Anadolu Grubu Holding
|12,75
|13,04
|-2,22