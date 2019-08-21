Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,88 1,02 -13,73 Koza Madencilik 8,08...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,88 1,02 -13,73
Koza Madencilik 8,08 9,19 -12,08
İpek Doğal Enerji 5,92 6,70 -11,64
Metro Holding 1,14 1,29 -11,63
Tekfen Holding 21,04 22,20 -5,23
Tofaş Oto. Fab. 17,61 18,44 -4,50
Şok Marketler 11,06 11,58 -4,49
Koza Altın 62,05 64,85 -4,32
İndeks Bilgisayar 7,25 7,54 -3,85
Türk Traktör 37,30 38,56 -3,27
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 1,59 -3,14
Gözde Girişim 2,54 2,62 -3,05
Otokar 125,10 129,00 -3,02
Migros Ticaret 18,17 18,73 -2,99
Kerevitaş Gıda 1,97 2,03 -2,96
Tukaş 4,40 4,53 -2,87
ICBC Turkey Bank 3,28 3,37 -2,67
İskenderun Demir Çelik 6,03 6,19 -2,58
Net Holding 1,51 1,55 -2,58
Anadolu Grubu Holding 12,75 13,04 -2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor
Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]