Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,77 1,84 -3,80 Yataş 6,12 6,27 -2,39 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,77 1,84 -3,80
Yataş 6,12 6,27 -2,39
Pegasus 61,70 62,85 -1,83
Özderici GMYO 1,12 1,14 -1,75
Tofaş Oto. Fab. 19,13 19,47 -1,75
Göltaş Çimento 12,45 12,67 -1,74
İhlas Gayrimenkul 0,90 0,91 -1,10
Çemaş Döküm 1,02 1,03 -0,97
Gübre Fabrik. 4,52 4,56 -0,88
Polisan Holding 2,41 2,43 -0,82
Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,58 -0,78
Doğan Holding 1,39 1,40 -0,71
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 1,67 -0,60
Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,83 -0,55
Afyon Çimento 4,33 4,35 -0,46
Kardemir (D) 2,24 2,25 -0,44
Ege Endüstri 477,10 479,00 -0,40
İndeks Bilgisayar 7,70 7,73 -0,39
Tüpraş 137,30 137,70 -0,29
Garanti Bankası 9,64 9,66 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Tofaş, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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