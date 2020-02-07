Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 68,90 71,75 -3,97 Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21 Vestel 15,77 16,27 -3,07 Anadolu Cam 4,26 4,38 -2,74 Trakya Cam 3,94 4,05 -2,72 Anadolu Grubu Holding 19,00 19,50 -2,56 Garanti Bankası 11,97 12,27 -2,44 Akbank 8,43 8,64 -2,43 GSD Holding 1,64 1,68 -2,38 Emlak Konut GMYO 1,68 1,72 -2,33 Gözde Girişim 5,20 5,32 -2,26 Sabancı Holding 10,15 10,38 -2,22 T. Halk Bankası 7,13 7,29 -2,19 Aksa Enerji 4,20 4,29 -2,10 Vakıflar Bankası 6,60 6,74 -2,08 Eczacıbaşı Yatırım 11,29 11,52 -2,00 Petkim 4,11 4,19 -1,91 Türk Hava Yolları 14,47 14,74 -1,83 Netaş Telekom. 14,98 15,24 -1,71 Eczacıbaşı İlaç 4,16 4,23 -1,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)