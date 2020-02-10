Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 20,90 22,36 -6,53 İş Fin.Kir. 4,13 4,40 -6,14 Aksa Enerji 3,97 4,20 -5,48 Güneş Sigorta 2,68 2,83 -5,30 Batı Çimento 3,55 3,74 -5,08 Trakya Cam 3,74 3,94 -5,08 Karel Elektronik 17,64 18,58 -5,06 Kerevitaş Gıda 3,58 3,77 -5,04 Halk GMYO 1,52 1,60 -5,00 Net Holding 2,34 2,46 -4,88 Türk Traktör 59,70 62,55 -4,56 Odaş Elektrik 2,13 2,23 -4,48 MLP Sağlık 17,77 18,60 -4,46 Anadolu Cam 4,07 4,26 -4,46 Bizim Mağazaları 10,80 11,30 -4,42 Tekfen Holding 18,30 19,14 -4,39 Koç Holding 19,33 20,20 -4,31 Şekerbank 1,34 1,40 -4,29 GSD Holding 1,57 1,64 -4,27 Anadolu Grubu Holding 18,19 19,00 -4,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)