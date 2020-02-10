Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 20,90 22,36 -6,53 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 20,90 22,36 -6,53
İş Fin.Kir. 4,13 4,40 -6,14
Aksa Enerji 3,97 4,20 -5,48
Güneş Sigorta 2,68 2,83 -5,30
Batı Çimento 3,55 3,74 -5,08
Trakya Cam 3,74 3,94 -5,08
Karel Elektronik 17,64 18,58 -5,06
Kerevitaş Gıda 3,58 3,77 -5,04
Halk GMYO 1,52 1,60 -5,00
Net Holding 2,34 2,46 -4,88
Türk Traktör 59,70 62,55 -4,56
Odaş Elektrik 2,13 2,23 -4,48
MLP Sağlık 17,77 18,60 -4,46
Anadolu Cam 4,07 4,26 -4,46
Bizim Mağazaları 10,80 11,30 -4,42
Tekfen Holding 18,30 19,14 -4,39
Koç Holding 19,33 20,20 -4,31
Şekerbank 1,34 1,40 -4,29
GSD Holding 1,57 1,64 -4,27
Anadolu Grubu Holding 18,19 19,00 -4,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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