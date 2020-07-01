Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,87 15,65 -4,98 Gözde Girişim 4,94 5,12 -3,52 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|14,87
|15,65
|-4,98
|Gözde Girişim
|4,94
|5,12
|-3,52
|MLP Sağlık
|19,26
|19,90
|-3,22
|Halkbank
|6,22
|6,41
|-2,96
|Şok Marketler
|13,01
|13,40
|-2,91
|Pegasus
|54,00
|55,55
|-2,79
|Koç Holding
|17,52
|18,00
|-2,67
|Arçelik
|19,37
|19,90
|-2,66
|DO-CO
|343,90
|352,90
|-2,55
|Tüpraş
|87,35
|89,50
|-2,40
|Petkim
|4,17
|4,27
|-2,34
| İş Bankası (C)
|5,45
|5,58
|-2,33
|Akbank
|5,94
|6,08
|-2,30
|Bim Mağazalar
|66,45
|68,00
|-2,28
| Tofaş Oto Fabrikası
|25,92
|26,50
|-2,19
|Turkcell
|16,09
|16,44
|-2,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,40
|8,58
|-2,10
|Vakıflar Bankası
|5,22
|5,33
|-2,06
|Karel Elektronik
|16,15
|16,49
|-2,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,39
|2,44
|-2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:37 Kaynak: AA
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