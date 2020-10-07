Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77 Akiş GMYO 3,40 3,50 -2,86 Otokar 143,90 147,50 -2,44 Şişe Cam 6,69 6,85 -2,34 Borusan Mannesmann 15,73 16,10 -2,30 Kartonsan 708,60 722,50 -1,92 İndeks Bilgisayar 17,20 17,53 -1,88 MLP Sağlık 17,35 17,68 -1,87 Coca Cola İçecek 46,32 47,14 -1,74 Pınar Et ve Un 24,66 25,08 -1,67 İskenderun Demir Çelik 7,49 7,61 -1,58 Akçansa 13,86 14,08 -1,56 Anadolu Grubu Holding 19,69 20,00 -1,55 Bizim Mağazaları 16,00 16,25 -1,54 Koç Holding 14,50 14,72 -1,49 Kardemir (D) 3,42 3,47 -1,44 Garanti Bankası 7,01 7,11 -1,41 Akbank 5,07 5,14 -1,36 Yataş 8,88 9,00 -1,33 Odaş Elektrik 3,23 3,27 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı

Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi

Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor

Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi

Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü

Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti