Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 2,75 2,55 7,84 Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 2,75 2,55 7,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,34 5,88
Afyon Çimento 4,15 3,93 5,60
Aselsan 17,98 17,04 5,52
Garanti Bankası 9,53 9,10 4,73
Koza Madencilik 6,48 6,19 4,68
Metro Holding 0,98 0,94 4,26
Tekfen Holding 25,84 24,82 4,11
Yapı ve Kredi Bank. 2,62 2,52 3,97
Park Elek.Madencilik 2,73 2,63 3,80
Kardemir (D) 2,23 2,15 3,72
Yataş 5,10 4,92 3,66
Netaş Telekom. 7,14 6,89 3,63
Petkim 4,03 3,89 3,60
MLP Sağlık 10,73 10,36 3,57
İpek Doğal Enerji 4,85 4,69 3,41
Akbank 7,39 7,15 3,36
Tümosan Motor ve Traktör 4,07 3,94 3,30
Tukaş 4,15 4,03 2,98
Ford Otosan 62,30 60,50 2,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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