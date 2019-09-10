Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,22
|2,04
|8,82
|GSD Holding
|0,95
|0,89
|6,74
|Kerevitaş Gıda
|2,45
|2,33
|5,15
|Kardemir (D)
|2,30
|2,20
|4,55
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,26
|3,97
|Gersan Elektrik
|2,38
|2,29
|3,93
|Sasa Polyester
|6,30
|6,07
|3,79
|Gübre Fabrik.
|4,53
|4,37
|3,66
|T.S.K.B.
|0,92
|0,89
|3,37
|ASELSAN
|19,95
|19,32
|3,26
|Türk Hava Yolları
|12,20
|11,84
|3,04
|Gentaş
|1,44
|1,40
|2,86
|Hürriyet Gzt.
|0,79
|0,77
|2,60
|Karsan Otomotiv
|1,19
|1,16
|2,59
|Halkbank
|6,48
|6,33
|2,37
|Ülker Bisküvi
|19,44
|19,03
|2,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|4,13
|1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,05
|1,90
|Mavi Giyim
|38,68
|38,00
|1,79
|Aksa
|9,49
|9,33
|1,71