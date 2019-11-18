Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 231,20 210,30 9,94 Tukaş 6,83 6,33 7,90 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 231,20 210,30 9,94
Tukaş 6,83 6,33 7,90
Beşiktaş Futbol Yat. 2,26 2,10 7,62
T.S.K.B. 0,99 0,93 6,45
Çemtaş 7,28 6,86 6,12
Aksa Enerji 3,36 3,18 5,66
Torunlar GMYO 2,31 2,19 5,48
İhlas Holding 0,66 0,63 4,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,16 4,31
Şişe Cam 4,65 4,46 4,26
Galatasaray Sportif 1,76 1,69 4,14
Albaraka Türk 1,28 1,23 4,07
Migros Ticaret 24,34 23,42 3,93
Türk Hava Yolları 14,22 13,69 3,87
Fenerbahçe Futbol 16,67 16,07 3,73
Güneş Sigorta 1,96 1,89 3,70
Anadolu Cam 3,48 3,36 3,57
Emlak Konut GMYO 1,36 1,32 3,03
Gersan Elektrik 2,43 2,36 2,97
Anadolu Efes 21,86 21,24 2,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:36 Kaynak: AA
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