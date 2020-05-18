Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,50 16,82 9,99 Bim Mağazalar 62,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,50
|16,82
|9,99
|Bim Mağazalar
|62,10
|56,50
|9,91
| Adana Çimento (A)
|11,09
|10,13
|9,48
|Pegasus
|55,05
|50,90
|8,15
|TAV Havalimanları
|18,23
|17,05
|6,92
| Netaş Telekom.
|14,23
|13,45
|5,80
|Borusan Mannesmann
|10,36
|9,85
|5,18
|Enerjisa Enerji
|8,24
|7,84
|5,10
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|1,25
|4,80
|Karel Elektronik
|16,23
|15,49
|4,78
| Kerevitaş Gıda
|4,15
|3,98
|4,27
|Yataş
|7,17
|6,88
|4,22
|Güneş Sigorta
|3,08
|2,96
|4,05
|Global Yat. Holding
|3,39
|3,26
|3,99
| Alarko GMYO
|15,14
|14,56
|3,98
|Torunlar GMYO
|2,41
|2,32
|3,88
|Gözde Girişim
|4,04
|3,89
|3,86
|Logo Yazılım
|76,95
|74,10
|3,85
|Aygaz
|10,55
|10,17
|3,74
| Tofaş Oto. Fab.
|21,00
|20,26
|3,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:52 Kaynak: AA
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