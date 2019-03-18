Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
6 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.559.352.099 Garanti Bankası 814.850.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.559.352.099
|Garanti Bankası
|814.850.324
|Kardemir (D)
|563.563.789
|Petkim
|512.450.289
|Koza Madencilik
|412.173.706
|Akbank
|338.668.320
|Halkbank
|300.283.435
|ASELSAN
|293.998.058
|İş Bankası (C)
|218.581.059
|Ereğli Demir Çelik
|182.954.062
|Vakıflar Bankası
|172.055.460
|Turkcell
|152.496.262
|Koza Altın
|138.569.151
|Yapı ve Kredi Bank.
|137.841.172
|Türk Telekom
|134.857.108
|Emlak Konut GMYO
|118.308.013
|Vestel
|103.268.035
|Tüpraş
|81.141.068
|İpek Doğal Enerji
|79.726.575
|Arçelik
|63.828.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:26 Kaynak: AA
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