Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 996.860.193 Garanti Bankası 719.661.970 Petkim 269.516.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|996.860.193
|Garanti Bankası
|719.661.970
|Petkim
|269.516.072
|Halkbank
|254.640.262
|Sasa Polyester
|253.840.137
|İş Bankası (C)
|208.300.630
|Akbank
|208.288.619
|ASELSAN
|207.177.239
|Ereğli Demir Çelik
|163.455.158
|Koza Madencilik
|151.871.638
|Vestel
|149.157.369
|Kardemir (D)
|143.412.142
|Vakıflar Bankası
|137.543.315
|Tüpraş
|102.448.437
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.946.237
|Bim Mağazalar
|95.061.786
|Türk Telekom
|83.917.382
|Pegasus
|76.538.833
|Turkcell
|70.087.283
|Koç Holding
|68.614.826
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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