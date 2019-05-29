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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 996.860.193 Garanti Bankası 719.661.970 Petkim 269.516.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.860.193
Garanti Bankası 719.661.970
Petkim 269.516.072
Halkbank 254.640.262
Sasa Polyester 253.840.137
İş Bankası (C) 208.300.630
Akbank 208.288.619
ASELSAN 207.177.239
Ereğli Demir Çelik 163.455.158
Koza Madencilik 151.871.638
Vestel 149.157.369
Kardemir (D) 143.412.142
Vakıflar Bankası 137.543.315
Tüpraş 102.448.437
Yapı ve Kredi Bank. 97.946.237
Bim Mağazalar 95.061.786
Türk Telekom 83.917.382
Pegasus 76.538.833
Turkcell 70.087.283
Koç Holding 68.614.826
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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