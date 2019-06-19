Borsada işlem hacmi sıralaması
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.379.133.892 Türk Hava Yolları 911.326.418 Akbank 410.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.379.133.892
|Türk Hava Yolları
|911.326.418
|Akbank
|410.329.754
|Kardemir (D)
|390.820.203
|Vestel
|314.566.394
|Petkim
|303.382.421
|Halkbank
|267.558.085
|Vakıflar Bankası
|265.845.669
| İş Bankası (C)
|260.548.346
|İpek Doğal Enerji
|250.742.210
|ASELSAN
|242.625.792
|Yapı ve Kredi Bank.
|224.676.150
|Ereğli Demir Çelik
|187.345.698
| Koza Madencilik
|183.722.535
|Pegasus
|115.681.094
|Koç Holding
|115.345.136
|Tüpraş
|113.052.871
|Türk Telekom
|110.389.253
|Çelebi
|87.375.313
|Turkcell
|85.155.109
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
THY'nin rüya uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 25 Haziran'da İstanbul'da olacak
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek
Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte KONDA araştırmanın anket sonucu