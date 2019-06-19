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Borsada işlem hacmi sıralaması

28 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.379.133.892 Türk Hava Yolları 911.326.418 Akbank 410.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.379.133.892
Türk Hava Yolları 911.326.418
Akbank 410.329.754
Kardemir (D) 390.820.203
Vestel 314.566.394
Petkim 303.382.421
Halkbank 267.558.085
Vakıflar Bankası 265.845.669
İş Bankası (C) 260.548.346
İpek Doğal Enerji 250.742.210
ASELSAN 242.625.792
Yapı ve Kredi Bank. 224.676.150
Ereğli Demir Çelik 187.345.698
Koza Madencilik 183.722.535
Pegasus 115.681.094
Koç Holding 115.345.136
Tüpraş 113.052.871
Türk Telekom 110.389.253
Çelebi 87.375.313
Turkcell 85.155.109
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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