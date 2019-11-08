Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.809.669.064
|Petkim
|550.222.464
|Aselsan
|538.647.709
|ICBC Turkey Bank
|524.009.973
|T. Halk Bankası
|500.797.501
|Garanti Bankası
|456.182.687
|Tüpraş
|306.268.454
|Ereğli Demir Çelik
|280.119.817
|Kardemir (D)
|278.679.690
|Akbank
|268.282.232
|Türk Telekom
|220.387.580
|Pegasus
|199.339.810
|İş Fin.Kir.
|157.003.390
|Sabancı Holding
|152.050.079
|Şişe Cam
|142.710.452
|Koza Madencilik
|138.600.309
|Vakıflar Bankası
|138.414.280
|Alarko Holding
|134.146.464
|Fenerbahçe Futbol
|132.900.757
|Güneş Sigorta
|125.069.545
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)