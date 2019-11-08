Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.809.669.064 Petkim 550.222.464 Aselsan 538.647.709 ICBC Turkey Bank 524.009.973 T. Halk Bankası 500.797.501 Garanti Bankası 456.182.687 Tüpraş 306.268.454 Ereğli Demir Çelik 280.119.817 Kardemir (D) 278.679.690 Akbank 268.282.232 Türk Telekom 220.387.580 Pegasus 199.339.810 İş Fin.Kir. 157.003.390 Sabancı Holding 152.050.079 Şişe Cam 142.710.452 Koza Madencilik 138.600.309 Vakıflar Bankası 138.414.280 Alarko Holding 134.146.464 Fenerbahçe Futbol 132.900.757 Güneş Sigorta 125.069.545

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)