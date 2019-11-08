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Borsada işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.809.669.064 Petkim 550.222.464 Aselsan 538.647.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.809.669.064
Petkim 550.222.464
Aselsan 538.647.709
ICBC Turkey Bank 524.009.973
T. Halk Bankası 500.797.501
Garanti Bankası 456.182.687
Tüpraş 306.268.454
Ereğli Demir Çelik 280.119.817
Kardemir (D) 278.679.690
Akbank 268.282.232
Türk Telekom 220.387.580
Pegasus 199.339.810
İş Fin.Kir. 157.003.390
Sabancı Holding 152.050.079
Şişe Cam 142.710.452
Koza Madencilik 138.600.309
Vakıflar Bankası 138.414.280
Alarko Holding 134.146.464
Fenerbahçe Futbol 132.900.757
Güneş Sigorta 125.069.545

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Petkim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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