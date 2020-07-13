Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.670.820.568 Türk Hava Yolları 1.063.258.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.670.820.568
Türk Hava Yolları 1.063.258.092
Garanti Bankası 1.033.728.475
Odaş Elektrik 858.374.955
Trakya Cam 699.473.197
Sasa Polyester 656.136.054
Petkim 645.288.691
Ereğli Demir Çelik 625.722.600
Akbank 599.084.827
Şekerbank 591.431.447
Yapı ve Kredi Bank. 577.547.595
Karsan Otomotiv 576.678.262
Aselsan 516.522.425
Şişe Cam 492.800.203
Vakıflar Bankası 467.458.875
Kardemir (D) 449.462.483
Tekfen Holding 436.424.012
Zorlu Enerji 403.395.039
T. Halk Bankası 370.725.915
Turkcell 358.501.217

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
00:49
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
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