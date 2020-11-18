Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.697.717.228 Yapı ve Kredi Bankası 3.405.349.804 Kardemir (D) 2.651.456.272 Akbank 1.777.696.618 Türk Hava Yolları 1.486.614.433 Vakıflar Bankası 1.104.992.115 Emlak Konut GMYO 1.081.003.388 Şişe Cam 927.042.569 Petkim 803.150.882 Tüpraş 776.977.239 Kerevitaş Gıda 710.986.261 Ereğli Demir Çelik 669.165.369 İş Bankası (C) 658.839.438 Halkbank 658.828.679 Turkcell 644.584.594 Şekerbank 565.326.711 Odaş Elektrik 529.232.270 ASELSAN 475.294.489 Pegasus 468.566.219 Koç Holding 450.972.168 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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