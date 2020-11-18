Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.697.717.228
|Yapı ve Kredi Bankası
|3.405.349.804
|Kardemir (D)
|2.651.456.272
|Akbank
|1.777.696.618
|Türk Hava Yolları
|1.486.614.433
|Vakıflar Bankası
|1.104.992.115
|Emlak Konut GMYO
|1.081.003.388
|Şişe Cam
|927.042.569
|Petkim
|803.150.882
|Tüpraş
|776.977.239
|Kerevitaş Gıda
|710.986.261
|Ereğli Demir Çelik
|669.165.369
|İş Bankası (C)
|658.839.438
|Halkbank
|658.828.679
|Turkcell
|644.584.594
|Şekerbank
|565.326.711
|Odaş Elektrik
|529.232.270
|ASELSAN
|475.294.489
|Pegasus
|468.566.219
|Koç Holding
|450.972.168
- Kaynak: AA
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