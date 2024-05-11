4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde - Son Dakika
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Yerel

4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde

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Bingöl'de yaşayan 4 çocuk annesi Erdem Feyzi, 8 yıldır güvenlik koruculuğu yapıyor. Hem çocuklarını büyüten hem de vatan nöbeti tutan anne Erdem Feyzi, "Evde çocuklarımın başındayım, sonra görev başına geliyorum. Çocuklarımı sevdiğim kadar vatanımı da seviyorum" sözleriyle meslek aşkını ifade etti.

11.05.2024 09:38  Güncelleme: 10:34
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Bingöl'de yaşayan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Erdem Feyzi, 8 yıl önce başladığı güvenlik koruculuğu görevini ilk günkü sevdayla sürdürmeye devam ediyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Karakoluna bağlı olarak güvenlik koruculuğunu yapan anne Erdem Feyzi, nöbete gelmeden önce hem ev işlerini yapıyor hem de çocuklarıyla ilgileniyor.

ÖNCE EV İŞİ SONRA VATAN NÖBETİ

Evde çocuklarının yemeğinden ödevlerine kadar her şeyleriyle ilgilenen anne Erdem Feyzi, belirli periyotlarda karakola gelerek üniformasını giyip, ardından nöbet kulübesine gidiyor.

Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor

AKRABASI ŞEHİT OLUNCA KORUCU OLMAYA KARAR VERDİ

Küçük yaşlarda terör olaylarından dolayı hem köylerinde hem de yakın akrabalarından şehit verdiklerini belirten Erdem Feyzi, yaşanan olaylardan sonra korucu olmaya karar verdiğini söyledi. Anne Erdem Feyzi, "Çok ufak yaşlardaydım, terör vardı. Hiçbirimiz çok rahat bir şekilde dışarı çıkamazdık. Köyümüzde şehitlerimiz çok oldu, vardı. Kuzen tarafından şehit verdik. O dönemlerde sürekli bunu düşünüyordum; askerlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olmadan olmuyor" diye konuştu.

Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor

"ÇOCUKLARIMI SEVDİĞİM KADAR VATANIMI DA SEVİYORUM"

Eşinin de kendisine her zaman destek verdiğini aktaran anne Erdem Feyzi, "8 yıl önce müracaatta bulundum, köy korucusu olarak kabul edildim. 8 yıldır bu mesleği yapıyorum, nöbetlerime gidip geliyorum. 4 çocuk annesi olarak çocuklarıma nasıl şefkatle, sevgiyle bakıyorsam aynı şekilde vatanıma, milletime hizmet ediyorum. Evde çocuklarımın başındayım, sonra görev başına geliyorum. Çocuklarımı sevdiğim kadar vatanımı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
Gündüz evde annelik, akşam ise vatan nöbetinde koruculuk yapıyor
4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Anilkan Yildiz: Helal olsun! 23 1 Yanıtla
  • adem sen: Allah yar ve yardımcın olsun askeri üniforma ile tam bir korku salıyor evdeki haliyle de tam bir ev hanımı maşallah 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Tok: Maşallah 10 0 Yanıtla
  • Suat Elmas: ülke bizim sizin gibi boş muhabbetlere en güzel cevap ülke türk ü kürdü lazı ile hepimiz hep beraber kurduk beraber büyüyeceğiz 7 0 Yanıtla
  • Salih Ataseven: Mevzu vatansa emin olun her bir TÜRK kadını daha fazlasını yapar. Tebrik ediyorum … 3 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Sizi cani yürekten tebrik ediyorum.Allah yardımcınız olsun.ayağınıza taş değmesin.inşallah bazılarına örnek olursunuz. 2 0 Yanıtla

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