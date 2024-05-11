4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde

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İsrailli askerleri bu sefer Hamas değil, bambaşka bir şey pusuya düşürdü

Bingöl'de yaşayan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Erdem Feyzi, 8 yıl önce başladığı güvenlik koruculuğu görevini ilk günkü sevdayla sürdürmeye devam ediyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Karakoluna bağlı olarak güvenlik koruculuğunu yapan anne Erdem Feyzi, nöbete gelmeden önce hem ev işlerini yapıyor hem de çocuklarıyla ilgileniyor.

ÖNCE EV İŞİ SONRA VATAN NÖBETİ

Evde çocuklarının yemeğinden ödevlerine kadar her şeyleriyle ilgilenen anne Erdem Feyzi, belirli periyotlarda karakola gelerek üniformasını giyip, ardından nöbet kulübesine gidiyor.

AKRABASI ŞEHİT OLUNCA KORUCU OLMAYA KARAR VERDİ

Küçük yaşlarda terör olaylarından dolayı hem köylerinde hem de yakın akrabalarından şehit verdiklerini belirten Erdem Feyzi, yaşanan olaylardan sonra korucu olmaya karar verdiğini söyledi. Anne Erdem Feyzi, "Çok ufak yaşlardaydım, terör vardı. Hiçbirimiz çok rahat bir şekilde dışarı çıkamazdık. Köyümüzde şehitlerimiz çok oldu, vardı. Kuzen tarafından şehit verdik. O dönemlerde sürekli bunu düşünüyordum; askerlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olmadan olmuyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI SEVDİĞİM KADAR VATANIMI DA SEVİYORUM"

Eşinin de kendisine her zaman destek verdiğini aktaran anne Erdem Feyzi, "8 yıl önce müracaatta bulundum, köy korucusu olarak kabul edildim. 8 yıldır bu mesleği yapıyorum, nöbetlerime gidip geliyorum. 4 çocuk annesi olarak çocuklarıma nasıl şefkatle, sevgiyle bakıyorsam aynı şekilde vatanıma, milletime hizmet ediyorum. Evde çocuklarımın başındayım, sonra görev başına geliyorum. Çocuklarımı sevdiğim kadar vatanımı da seviyorum" şeklinde konuştu.