Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.708 0,85 BIST ANKARA 116.837 1,18 BIST ANTALYA 50.972 3,56 BIST BALIKESİR 44.080 -0,16 BIST BURSA 130.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.708
|0,85
|BIST ANKARA
|116.837
|1,18
|BIST ANTALYA
|50.972
|3,56
|BIST BALIKESİR
|44.080
|-0,16
|BIST BURSA
|130.224
|0,87
|BIST DENIZLI
|80.046
|0,57
|BIST ISTANBUL
|94.275
|1,51
|BIST IZMIR
|153.096
|1,15
|BIST KAYSERI
|266.153
|1,09
|BIST KOCAELI
|214.020
|1,31
|BIST KONYA
|55.100
|0,85
|BIST TEKIRDAĞ
|154.210
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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