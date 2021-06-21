Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 13.317 -0,65 BIST MANİSA 1.370 1,76 BIST AYDIN 1.275 -1,44 BIST ANKARA 2.106 0,27 BIST ANTALYA 2.769 2,63 BIST BALIKESİR 1.823 -0,54 BIST BURSA 2.886 0,26 BIST DENIZLI 1.824 -1,31 BIST ISTANBUL 1.517 0,41 BIST IZMIR 3.449 -0,46 BIST KAYSERI 9.832 0,88 BIST KOCAELI 3.705 -0,65 BIST KONYA 2.719 -6,66 BIST TEKIRDAĞ 8.955 1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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