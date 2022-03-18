Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

18.03.2022 22:50

Karabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, boşandığı eşi Vildan Akkaya'yı başından vurarak öldürdü. Yargılanan Aydın Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılırken, acılı anne, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İçim çok rahatladı" dedi.

Karabük'ün Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta geçen yıl 12 Mart günümeydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasında, 7'nci duruşmada karar verildi. Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Aydın Yılmaz'ı 'tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

"İÇİM ÇOK RAHATLADI"

Mahkeme salonundan elinde kızının fotoğrafı ile gözyaşları arasında çıkan anne Fatma Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İçim çok rahatladı. Ben yavrumu özledim. O kanı bozuk çıkmış bir de ben pişmanım diyor" dedi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akkaye ailesinin avukatı Nilda Baltalı, Vildan Akkaya davasında ölüm yıldönümün ikinci yılında karar duruşması gerçekleştiğini ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi Karabük'te kar yeniden yüzünü gösterdi MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım MÜSİAD yönetiminden Karabük'e 700 istihdamlı 100 milyon TL'lik yatırım

Ağırlaştırılmış Müebbet, Aydın Yılmaz, Karabük, İçim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 22:55:41. #1.12#
SON DAKİKA: Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement