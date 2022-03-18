Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Karabük'ün Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta geçen yıl 12 Mart günümeydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasında, 7'nci duruşmada karar verildi. Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Aydın Yılmaz'ı 'tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

"İÇİM ÇOK RAHATLADI"

Mahkeme salonundan elinde kızının fotoğrafı ile gözyaşları arasında çıkan anne Fatma Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İçim çok rahatladı. Ben yavrumu özledim. O kanı bozuk çıkmış bir de ben pişmanım diyor" dedi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akkaye ailesinin avukatı Nilda Baltalı, Vildan Akkaya davasında ölüm yıldönümün ikinci yılında karar duruşması gerçekleştiğini ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi.