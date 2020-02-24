Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Denizlili çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Denizlili çocuklarla buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Denizlili çocuklarla buluştu

17 dakika önce

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 22-23 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Denizlili çocuklarla buluştu.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Denizlili çocuklarla buluştu, System.String[]

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, 22-23 Şubat'ta "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile Denizlili çocuklarla buluştu.

Bosch Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 22-23 Şubat'ta saat 12.00 ve 14.00'te, Talip Özkan Sanat Merkezi'nde ücretsiz sahnelendi.

Denizlili çocuklar ve aileleri, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyunda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve ailesiyle buluşacak.

Sadri Alışık, Talip Özkan, Bosch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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