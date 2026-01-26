Bosna Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Süper Güç Olarak Değerlendirdi - Son Dakika
Bosna Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Süper Güç Olarak Değerlendirdi

26.01.2026 14:34
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Türkiye'nin son dönemde küresel siyasette "süper güç" olduğunu söyledi.

Konakovic, düzenlediği yıllık basın toplantısında ülkesinin dış politikada izlediği yolu ve gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında "fantastik" diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirten Konakovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın iyi geçtiğini dile getiren Konakovic, şöyle konuştu:

"Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmış ve ABD'nin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir. Fidan'ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye'nin Batı Balkanlar'a verdiği önemi açıkça göstermektedir. Türkiye, tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip ve bu süreçlerde çok etkili bir arabulucudur."

Konakovic, bir gazetecinin sorusu üzerine, bu yıl bir ülkenin vatandaşlarına vize uygulaması getireceklerini ancak bunun kesinlikle Türkiye olmadığını ve gerçekçi görmediğini ifade ederek, "Bu, Türkiye olmayacak. Bunu, görev süremde mümkün görmüyorum ve bu konu beni etkilemeyecek." dedi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'e Sırbistan'a yaptığından daha fazla yatırım yaptığını dile getiren Konakovic, bunun da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

