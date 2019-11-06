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Bosna Hersek'te rüzgar minareyi devirdi

6 saat önce

Bosna Hersek genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle başkent Saraybosna yakınlarındaki bir caminin minaresi devrildi.

Bosna Hersek genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle başkent Saraybosna yakınlarındaki bir caminin minaresi devrildi.

Hadzici ilçesine bağlı Grivici köyünde bulunan bir caminin minaresi dün gece yatsı namazı öncesinde yıkılırken, cami bahçesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı.

İmam Velid Dupovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece namaza geldiklerinde minarenin yıkılan üst kısmını cami avlusunda gördüklerini belirterek, şans eseri o an bahçede kimsenin olmadığını ifade etti.

Yıkılan kısmın yaklaşık yedi metre olduğunu söyleyen Dupovac, minarenin en kısa zamanda onarılacağını kaydetti.

Öte yandan, ülke genelinde iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Sokoloc şehrindeki yüksek gerilim hatlarının koptuğu ve 30 kadar köye elektrik verilemediği bildirildi.

Bosna Hersek'te rüzgar minareyi devirdi

Saraybosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:07 Kaynak: AA
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