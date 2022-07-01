SARAYBOSNA - Bosna Hersekli lider Dzaferovic, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüştü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve yardımcısı Jonathan Mennuti ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, taraflar ülkedeki mevcut siyasi konular ve Dayton Barış Anlaşmasının korunmasının önemi üzerine konuştu.

Dzaferovic, Schmidt'in, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullanmış olmasını, barışın korunması için atılmış "iyi bir adım" olarak değerlendirdi.

Brçko Özerk Bölgesinin, Dayton Barış Anlaşmasının temel parçalarından biri olduğunun altını çizen Dzaferovic, bu bölgenin 'çok etnikli' yapısıyla ülkenin diğer kesimleri için de örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Dzaferovic, Brkço Özerk Bölgesi'nde yeni projeler geliştirilmesini umduğunu ifade etti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, seçimlerin finansmanı için Bonn yetkilerini kullandı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullanmış ve Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini açıklamıştı.

Schmidt, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için gerekli bütçenin ayrılması noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Barışı Uygulama Konseyinin (PIC) sahip olduğu olağanüstü yetkileri kullanmak durumunda kaldığını belirtmişti.

Seçimler için Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini bildiren Schmidt, bu kararın, Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

PIC'in sahip olduğu olağanüstü yetkiler, 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantıyla "Bonn yetkileri" adıyla OHR'ye verildi.