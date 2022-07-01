SARAYBOSNA - Bosna Hersekli lider Dzaferovic, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Bosna Hersekli lider Dzaferovic, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüştü

01.07.2022 20:32

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve yardımcısı Jonathan Mennuti ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve yardımcısı Jonathan Mennuti ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, taraflar ülkedeki mevcut siyasi konular ve Dayton Barış Anlaşmasının korunmasının önemi üzerine konuştu.

Dzaferovic, Schmidt'in, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullanmış olmasını, barışın korunması için atılmış "iyi bir adım" olarak değerlendirdi.

Brçko Özerk Bölgesinin, Dayton Barış Anlaşmasının temel parçalarından biri olduğunun altını çizen Dzaferovic, bu bölgenin 'çok etnikli' yapısıyla ülkenin diğer kesimleri için de örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Dzaferovic, Brkço Özerk Bölgesi'nde yeni projeler geliştirilmesini umduğunu ifade etti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, seçimlerin finansmanı için Bonn yetkilerini kullandı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede 2 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin finanse edilebilmesi için Bonn yetkilerini kullanmış ve Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini açıklamıştı.

Schmidt, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için gerekli bütçenin ayrılması noktasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Barışı Uygulama Konseyinin (PIC) sahip olduğu olağanüstü yetkileri kullanmak durumunda kaldığını belirtmişti.

Seçimler için Merkezi Seçim Komisyonuna 6,5 milyon avro tahsis edileceğini bildiren Schmidt, bu kararın, Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği nedir?

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

PIC'in sahip olduğu olağanüstü yetkiler, 1997'de Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantıyla "Bonn yetkileri" adıyla OHR'ye verildi.

YORUMLAR
500
SARAYBOSNA - Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü SARAYBOSNA - Vucic, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi ile görüştü Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda Trabzon'da 168 okul ile 193 cami 'çok yüksek' heyelan riskli alanda
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersekli lider Dzaferovic, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: SARAYBOSNA - Bosna Hersekli lider Dzaferovic, Yüksek Temsilci Schmidt ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement