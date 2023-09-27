Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika

Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Son Güncelleme: 27.09.2023 18:26

Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü teslim oldu.

Bostancı'da 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü 71 gün süren kaçışının ardından teslim oldu.Temel Ünlü teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS KONTROLÜNDEN KAÇARKEN GÜZELGÜN'E ÇARPTI

Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Temel Ünlü teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜ YERİNE BAŞKASI TESLİM OLMUŞTU

Kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu. M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde uyuşturucu olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü.

"05.30'DA ACI BİR SES DUYDUK"

Olay yerinde sürücüyü kovalayan bisikletli Ahmet Erkinsert, "Her sabah 05.30'da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray'a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış" dedi.

Kaynak: DHA

Suç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü teslim oldu - Son Dakika
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