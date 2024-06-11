Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş - Son Dakika
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Politika

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

Beştepe\'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener\'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği 1.5 saatlik zirvenin yankıları sürüyor. Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre Beştepe'deki zirvede iddiaların aksine Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir teklifin olmadığı Erdoğan'ın Akşener'e ise "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusunu yönelttiği öne sürüldü. Akşener'in bu soruya ekonomik krizden başlayıp, emekli ve dar gelirlerinin sorunları gibi başlıklarla yanıt verdiği ifade ediliyor.

11.06.2024 07:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sürpriz görüşmeye ilişkin detaylar gündemden düşmüyor. Beştepe'de gerçekleşen 1.5 saatlik toplantı sonrasında kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği, Akşener'in ise oğlu için büyükelçilik talep ettiği gibi iddialar ortaya atılmıştı.

"HERHANGİ BİR TEKLİF YA DA TALEP YOK"

Ankara kulislerine düşen son bilgilere göre toplantıda çıkan haberlerin aksine herhangi bir teklif ya da talebin gündeme gelmediği, randevunun da diyalogları olan iki liderin özel kalemlerinin organizasyonuyla yapıldığı dile getiriliyor.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E KRİTİK SORU

Görüşmeden bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan en önemli detayınsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'e yönelttiği kritik bir soru olduğu ifade ediliyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre Erdoğan'ın Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" sorusunu yönelttiği Akşener'in ise bu soruya ekonomik krizden başlayarak emekli ve dar gelirlilerinin sorunları kapsamında bir yanıt verdiği öne sürüldü.

Meral Akşener, İYİ Parti, Beştepe, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nejat Genc: Devlet aklı tartışma götürmez.Mutlak devlet yararına bir konu vardır.Kimse boş yapmasın.. 35 18 Yanıtla
    Ayhan Şakir: DEVLET DEGİL İKTİDAR SORUYOR NE GÜZEL MİLLETİ SÖĞÜŞLÜYORDUK NEDEN BÖYLE OLDU 23 8 Şahan Çakır: sorduğu sorunun devletlemi alakası var partiyle mi seçimi kaybetmenin nedenleri ne zamandan beri devlet aklı oldu olsa olsa koltuk kaybetme derdi olur 11 3 Aa: akp devlet değildir.Iktidar devletlesirse devlet o zaman batmaya mahkumdur 0 2 Yasin KIRBOĞA: Bu ne akıl bence Erdoğan seni transfer etmeli 0 1
  • Ahmet yesil: korkunun ecele faydası yok. 10 14 Yanıtla
  • Yunus Durak: Koskoca politikacı, seçim sonuçlarını analiz yapamayıp, kaybetmenin sebeplerini başkalarına soruyorsa, bir tuhaflık var, demek ki halkla arasında büyük uçurum var 16 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kötü ekonomiden kaybettiniz sayın başkanım ama geçecek inşallah 15 4 Yanıtla
    Metin Aslan: Kemerde delik kalmadı birazda kendileri sıksa?? 2 1
  • Oooo: Seçimi kaybetme sebebi kötü ekonomi işlemeyen adalet ezilen emekli. Herkes biliyor geçin bunları neyse onu açıklayın 15 1 Yanıtla
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