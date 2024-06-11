Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı - Son Dakika
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Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

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İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeriyle iş yerinin içince ve sokakta park halinde olan 8 araç kundaklama sonucu alev alev yandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiği anlar yer aldı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

11.06.2024 05:55
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Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri alev alev yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sokakta paniğe yol açarken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlarda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir taraftan da yangını söndürmek için seferber oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın sırasında bir iş yeri ile iş yerinin içinde ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay yerinde çalışma yapan polis, şüphe üzerine inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Şüphelinin araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

"BÜYÜK İHTİMAL MAZOT YA DA BENZİN DÖKMÜŞERDİ"

Aracını son anda alevlerin içerisinden çıkaran Mustafa Meydan, "Birisinin 'Yardım edin, yangın var' dediğini duydum. Yataklardan fırladık geldik. Bu kanaldan aşağı doğru bir sıvının aktığını gördük, alevli bir şekilde. Aracımın altından alevli bir şekilde yangın gidiyordu, son anda çıkarttım alevlerin içinden" dedi.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

İş yeri sahibi Burhan Aydın, "Biz yatıyorduk, bir anda annem bağırdı. O esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin ya da mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Suyu attıkça yangın daha da çoğaldı. Önce araçlarımız yandı sonra depomuz yandı. Kimseyle husumetimiz yok, mahallemizde küçük bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor. Can kaybımız yok sadece araçlarımız yandı" şeklinde konuştu.

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Furkan Yaman: Bu haberi yazan arkadaşın türkçe öğretmenine selamlar 8 0 Yanıtla
  • barış özcan: İstiyorlarki; orda bir krallık kurmak. Ama yemezler, kolluk kuvvetleri gerekeni yapıyor ve yapacaktır. 5 0 Yanıtla
  • Mesut null: Bir evde 10 çocuğu olanla diğer evde 1 çocuğu olan devletin tüm imkanlarından eşit faydalanıyor.Amaç kalabalık olup söz sahibi olmak.Çocuk sevgisi falan değil ! Yetiştirilemeyen çocukların sıkıntısını masum insanlar yaşıyor.Haklıyken bile ses çıkartamıyorsun sırf kalabalıklar diye.10 çocuğun olamaz diyemiyorsan bile bunun devlete maliyetini hesaplayıp yansıt o aileye. 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Esenyurt artık ülkenin bekaa meselesi yolunda gidiyor. 1 0 Yanıtla

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