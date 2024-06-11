Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil - Son Dakika
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Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil

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A Milli Takım'ın Polonya'ya son anda 2-1 mağlup olduğu maçın ardından kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu. Takımın daha iyi olması gerektiğini belirten başarılı file bekçisi, "Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı" dedi.

11.06.2024 08:53
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Mert Günok, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi, "İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı" dedi.

"KAMP ŞANSSIZ BAŞLADI"

Kamp hakkında da konuşan Mert, "Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız" ifadelerini kullandı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ

Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.

Mert Günok\'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil

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Son Dakika Spor Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • barış özcan: Moralinizi bozmayın tüm Türkiye sizinle, ALLAH yolunuzu açık etsin, gruptan çıkarsınız inşallah, sonrası o güvenle hedef çeyrek final. 16 1 Yanıtla
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