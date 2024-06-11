Japonya\'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı

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Kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research, aylık bazda iflas bildiren kurumsal firmaların son durumunu incelemeye aldı.

Araştırmada, Japonya geneli mayıs ayında iflas eden kurumsal firma sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 42,9 artışla 1009'a yükseldi. Buna göre aylık marjda iflas eden kurumsal firma sayısı Japonya'da son 11 yıldır ilk kez 1000'i aşmış oldu.

İncelemeye alınan 10 sektör arasında iflaslar en çok 327 firmayla hizmet sektöründe yaşandı. İkinci sırada ise 193 firmayla inşaat sektörü yer buldu.

Döviz karşısında değer kaybeden Japon Yeni'nin ham madde ve enerji maliyetlerini yükselttiği ve bu durumun firmalar nezdinde "karşılanamayan maliyetlere" yol açtığına dikkat çekildi.

İFLASLARIN SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İflas eden firma sayısının yaklaşık dörtte üçünün borcunun 100 milyon yenin (637 bin dolar) altında olduğu aktarıldı.

Araştırmada iflas nedenlerine yönelik "değer kaybeden Japon Yeni, enflasyon ve Kovid-19 ile ilgili desteğin sona ermesi kaynaklı işgücü daralması, işletmeler üzerinde baskı oluşturuyor" denildi.

İflasların sayısının artmasının beklendiği kaydedilen araştırmada bazı firmaların kar açıklamasına rağmen işlerindeki toparlanmanın gecikmeleri kaynaklı finansman zorlukları yaşayacağı vurgulandı.