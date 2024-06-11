Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Zeynep Bastık ile öpüşürken görüntülenen oyuncu Serkay Tütüncü, ''Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz'' diyerek şaşkına çevirdi.

11.06.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız ile ilişkisini bitiren Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde öpüşürken görüntülenen çiftte Tütüncü'nün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

"ACELE ETMİYORUZ"

Dün akşam bir davete katılan Serkay Tütüncü, Muhabir Online muhabirinin Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bastık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız" demişti.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
Zeynep Bastık\'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü\'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz

Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Sözler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ümran Gündüz: Allah'tan acele etmiyor kardeşlerim dudak dudağa öpüşe öpüşe birbirlerini taniyorlar :))) 29 1 Yanıtla
    Ercan Karatas: Sesli GüldüM :) 9 1
  • Murat Ceylan: her gördüğünü böylemi tanımaya çalışıyorsun bu konuyu bir bilene Ferhat Esere soralım 8 1 Yanıtla
  • Mecoli: Bize ne bunları da şımartıyorsunuz 2 2 Yanıtla
  • Ayse Acar: ?????? 0 1 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: tanış tanışı gurbette öpermiş 0 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: INSANLAR KONUSA KONUSA .... KOKLASA KOKLASA DIYE BILIYORUM 0 0 Yanıtla

09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement