BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tutarı toplamı onaylandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2021 iletim şebekesi yatırımlarının tutarı toplam 1 milyar 151 milyon 67 bin 750 lira olarak onaylandı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın transit doğal gaz iletimi dahil, 2021 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı onaylanarak bu yıl için iletim şebekesi yatırımlarının tutarı toplam 1 milyar 151 milyon 67 bin 750 lira olarak belirlendi.

BOTAŞ, yıl içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Ayrıca şirket tarafından uygulanacak 2021 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.