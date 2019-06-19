Botaş terminalinde restoran yangını (1)
1 saat önce
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Botaş terminali sosyal tesislerindeki restoranda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:13 Kaynak: DHA
HATAY'ın Dörtyol
ilçesinde Botaş
terminali sosyal tesislerindeki restoranda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Sabah
saatlerinde, Dörtyol Botaş terminalinin yazlık restoranı olan Portofino
'da, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Botaş terminalinin yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Hatay
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
- Hatay
Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın