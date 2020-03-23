Botsvana Devlet Başkanı Masisi, yurt dışı ziyaretinden sonra kendisini karantinaya aldı - Son Dakika

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Botsvana Devlet Başkanı Masisi, yurt dışı ziyaretinden sonra kendisini karantinaya aldı
6 saat önce
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Namibya ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Namibya ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendisini karantinaya aldı.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Masisi'nin Kovid-19 ile mücadele için hafta sonu komşu ülke Namibya'da düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.
Masisi'nin Namibya'ya seyahatinden sonra kendisini karantinaya alma sebebinin daha önce ülkede görülen 3 vakaya yurt dışından gelenlerde rastlanması olduğu ifade edilen açıklamada, Devlet Başkanına test yapılacağı da kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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