Boyabat'ta Kaçak Avcılara Para Cezası
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Aşıklar köyü mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli izin belgeleri bulunmayan 3 kişinin bölgede avlandıklarını tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin tüfeklerine el konuldu.
Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaçak avcılara 2 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA
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