Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Kaçak Avcılara Para Cezası

Boyabat'ta Kaçak Avcılara Para Cezası

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Boyabat'ta Kaçak Avcılara Para Cezası, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aşıklar köyü mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli izin belgeleri bulunmayan 3 kişinin bölgede avlandıklarını tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin tüfeklerine el konuldu.

Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaçak avcılara 2 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Sinop, Boyabat, Güncel
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