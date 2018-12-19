Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Kış Mevsimi Hazırlıkları

Boyabat'ta Kış Mevsimi Hazırlıkları

2 saat önce

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, karayolları ekiplerinin kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.

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Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, karayolları ekiplerinin kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Karayollari 79. Şube Şefliği'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Aksoy, kış mevsiminin bölgelerinde zor ve çetin geçtiğini vurguladı.

Filoya katılan yeni araçlarla artık daha güçlü olduklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Kış aylarının zor ve çetin zamanlarında büyük bir özveri ile çalışma gerçekleştiren karayolları ekibimize kazasız, sağlıklı ve başarılı çalışmalar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bu gün envantere katılan çift bıçaklı yeni kar küreme aracımız da hayırlı uğurlu olsun."

Törene, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Karayolları 79. Şube Şefi Orhan Akyürek, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Fatih Aksoy, Boyabat, Güncel
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