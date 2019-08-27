Son Dakika Haberleri: Boyner'den okula dönüş ürünlerinde kampanya
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Boyner'den okula dönüş ürünlerinde kampanya

25 dakika önce

Boyner, kırtasiye, çanta ve ayakkabı gibi okul alışverişlerinde kampanya başlattı.

Boyner'den okula dönüş ürünlerinde kampanya, System.String[]

Boyner, kırtasiye, çanta ve ayakkabı gibi okul alışverişlerinde kampanya başlattı. Bu kapsamda 8 Eylül'e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki verilecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yeni başlayacak eğitim-öğretim yılının heyecanı Boyner mağazalarında tüm yönleriyle yaşanıyor.

Aileler ve öğrenciler, Boyner'den okul ihtiyaçlarını fırsatlarla karşılarken, sonraki alışverişlerine de avantaj sağlayabiliyor. 8 Eylül'e kadar yapılan 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL, 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL hediye çeki veriliyor. Kazanılan 50 TL değerinde hediye çeki 50 TL ve üzeri 100 TL'lik çeki ise 100 TL ve üzeri tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

- Boyner ile okula dönüş heyecanı

Boyner, ilkokuldan lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrencinin okula dönüş ihtiyaçları için en sevilen ve tercih edilen alışveriş destinasyonu olarak öne çıkıyor.

Boyner'de özellikle öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu çanta ve ayakkabı kategorilerinde zengin seçenekler yer alıyor.

Şirket, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Reebok, Skechers gibi dünyanın önemli spor markalarının başta sneaker olmak üzere tüm spor ürünlerini sunuyor. Öğrencilerin olmazsa olmazı çanta kategorisinde de ünlü markalardan farklı konseptlerde, rahatça taşınabilecek modeller yer alıyor. Ayrıca kalem kutuları, mataralar, beslenme çantaları, pantolonlar, gömlekler, etekler, sweatshirtler, hırkalar ve daha birçok ürün öğrencileri bekliyor.

Boyner, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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