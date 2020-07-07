Boyner'in internet sitesi 2020'nin ilk 6 ayında yeni müşteri sayısı yüzde 40 oranında arttırdı - Son Dakika

Boyner'in internet sitesi 2020'nin ilk 6 ayında yeni müşteri sayısı yüzde 40 oranında arttırdı

Türkiye'nin önemli online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen senin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artırdı.

Türkiye'nin önemli online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını yüzde 40, trafiğini de geçen senin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artırdı. Boyner'in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77'si uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti. İlk 6 ayda en çok alışveriş yapılan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır oldu.

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Perakende sektöründe dijital dönüşümle birlikte online alışveriş alışkanlığı hızla yaygınlaşırken, 2020'nin ikinci çeyreğine damgasını vuran Kovid-19 salgını bu büyümeye ivme kazandırdı. Kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerinde sunduğu zengin seçeneklerle e-ticaret ekosistemini büyüten markalar arasında yer alan boyner.com.tr de bu dönemde yoğun ilgi gören platformlar arasında yer aldı.


Çamurdan: "Yılın ilk 6 ayında e-ticaretin Boyner operasyonu içindeki payı yüzde 25'e ulaştı"


Boyner.com.tr'nin yılın ilk 6 ayındaki e-ticaret performansını değerlendiren Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, şunları söyledi: "Şirket olarak e-ticaret pazarında büyürken müşterilerimizi mutlu etmeyi, onlara hem online hem de offline tüm kanallarımızda en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, insan kaynağından, teknoloji ve lojistiğe kadar işimizin her alanına yatırım yapıyoruz. Yılın ilk 6 ayında e-ticaret operasyonumuz Boyner'in genel operasyonunun içinde yüzde 25 gibi bir paya ulaştı. Bunda pandemi nedeniyle mağazalarımızın bir dönem kapalı kalmasının da etkisi var. Bu dönemde lojistik ve kargo hizmetlerinde yaşadığımız zorluğa rağmen bir yılda alacağımız yolu üç ayda aldık. Büyüme ivmesinin bu şekilde devam edeceğini ve bu oranın 1 yıl içerisinde yüzde 40'lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde yüzde 40 oranında yeni müşterimiz oldu. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek. Hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve akılda kalıcı deneyimleri tasarlamaya odaklanarak, e-ticaret pazarına liderlik yapmaya hazırlanıyoruz."


Yüzde 40 yeni müşteri kaydı gerçekleşti, cirosu ilk 6 ayda yüzde 88 büyüdü


Yapılan bilgilendirmede; online alışveriş sektörü, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 2020'nin ilk 6 ayında farklı bir nitelik kazandı. Sağlığı korumak için evlerde kalınan dönemde e-ticaret sitelerine nadir olarak başvuran tüketiciler dahi online alışverişin olanaklarından faydalanmaya başladı. Boyner.com.tr'de, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 40'ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleşirken müşteri trafiği de yüzde 50 oranında arttı. Kullanıcıların yoğun talebiyle işlem hacmi büyüyen boyner.com.tr, yılın ilk 6 ayında yüzde 88 satış büyümesi gerçekleştirdi.


Mobil alışverişin payı yüzde yüzde 77


Boyner'in yılın ilk 6 ayını mercek altına alan online alışveriş verileri, mobil alışverişin hayatımızdaki yerini de gözler önüne serdi. Bu dönemde Boyner'in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77'i uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti.


En çok ilgi gören ürünler; spor ayakkabı, sneaker, tişört ve mont oldu


Son yıllarda tüketiciler arasında yaygınlaşan rahat giyim trendi ile yükselişe geçen spor giyim kategorisi, 2020 yılının ilk yarısının da yıldızı oldu. Boyner'in internet mağazasında en popüler ürün grupları spor ayakkabı, sneaker ve tişört olurken, yılın ilk aylarındaki soğuk havaların etkisiyle mont seçenekleri de yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra pandemi dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak, cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra ürünleri de ilgi gören ürünler olarak öne çıktı. Boyner'in pandemi dönemine özel olarak satışa sunduğu kolonya, dezenfektan, siperlikli şapka gibi koruyucu ürünler de talep gören diğer seçenekler arasında yer aldı.


81 il arasında online alışveriş şampiyonu İstanbul oldu


Türkiye'nin her bölgesindeki kullanıcılara hizmet veren boyner.com.tr'de özellikle bazı illerin performansı dikkat çekti. 2020 yılının ilk 6 ayında en çok online alışveriş yapan illerin başında İstanbul geldi. Online alışveriş şampiyonu İstanbul'u sırasıyla; Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır illeri takip etti.


Yemek sonrası online alışveriş keyfi


Verilere göre; kullanıcıların online alışveriş trafiğinin günün belli saatlerinde yoğunlaştığı fark edildi. Kullanıcılar online siparişlerini en çok, yemek saatleri sonrasında kalan akşam 20: 00 ile 23: 00 ve gündüz 13.00 ile 17.00 saatleri arasında verdi.


En çok kadınlar online alışveriş yaptı


Yılın ilk 6 ayında kadın kategorisi, yoğun ilgi görürken buna bağlı olarak boyner.com.tr'yi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkeklerden oluştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Boyner'in internet sitesi 2020'nin ilk 6 ayında yeni müşteri sayısı yüzde 40 oranında arttırdı - Son Dakika Ekonomi
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