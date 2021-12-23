Boyner'in yeni yıl reklam filmi yayında

Boyner yeni yıla sayılı günler kala "Yeni Ben Başlasın" reklam filmini yayınladı.

Bu yıl alınacak en güzel hediyenin hayat dolu bir "sen" olduğu vurgulanan reklam filmi "Yeni Ben Başlasın", hangi yaş ya da stilde olursa olsun, herkesin yeni yılda aradığı ilhamı kendinde bulacağını söylüyor.

Kıvanç Talu'nun seslendirdiği, VMLY&R İstanbul imzasını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Riders Film'den Emre&Gözde oturuyor. Yeni yılda yenilenmekten korkmayanların filmde cesaretle söylediği 70'li yıllara damgasını vuran "Yeniden Başlasın" şarkısının düzenlemesi ise Jingle Jackson'dan Emre Irmak'a ait.