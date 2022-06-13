Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu

13.06.2022 11:08

Boynunda yer alan ve kafasından büyük boyuta ulaşan 3 kilogramlık tümörle 6 yıldır yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Sudanlı, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sayesinde hayat kalitesini düşüren ve hareket kabiliyetini azaltan kitleden kurtuldu.

Boynunda yer alan ve kafasından büyük boyuta ulaşan 3 kilogramlık tümörle 6 yıldır yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Sudanlı, Türkiye'de geçirdiği ameliyat sayesinde hayat kalitesini düşüren ve hareket kabiliyetini azaltan kitleden kurtuldu.

Sudanlı Khadija Dahb Ali Abaker, 2016'da, boynunun sol tarafında giderek büyüyen bir kitle fark etti. Ülkesinde iki kez operasyon geçiren Abaker'in sol kolundaki hareket kabiliyeti, hem kitlenin büyüklüğü hem de operasyonların etkisiyle kısıtlandı.

Abaker, kitle zamanla kafasından da büyük boyutlara ulaşınca Türkiye'de tedavi olmak istedi. Uluslararası sağlık anlaşmaları çerçevesinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Abaker, sağlık turizmi kapsamında İstanbul'a geldi.

Khadija Dahb Ali Abaker'in tedavi ve ameliyat sürecini, kulak burun boğaz (KBB) ile beyin ve sinir cerrahi uzmanlarından oluşan ekip birlikte yürüttü. Risk oranı yüksek ve uzun saatler süren ameliyat neticesinde, Abaker'in kol fonksiyonları da korunarak kitle temizlendi.

Türk doktorlarının gerçekleştirdiği ameliyat sayesinde Abaker, yıllardır omzunun üzerinde taşıdığı ağırlıktan kurtulmuş oldu.

Hareketlerini, yemek yemesini ve nefes almasını kısıtlıyordu

Sudanlı Abaker'in tedavi ve ameliyat sürecini yürüten ekipten KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cemal Yumuşakhuylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın, boynunun önünden arkasına doğru uzanan ve kafasından büyük olan kitleden dolayı 2,5 ay önce hastanelerine başvurduğunu dile getirdi.

Yumuşakhuylu, kitleden dolayı hareket ederken ve yemek yerken zorlanan, ayrıca hava yolu da baskılanan Abaker'in, daha önce ülkesinde de ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Operasyonlarda hem kitle basısı hem de cerrahiye bağlı olarak Abaker'in kolunun zedelendiğini, bu nedenle kolunu yeterince hareket ettirememeye başladığını anlatan Yumuşakhuylu, ayrıca tümörün de yeniden büyüdüğünü ifade etti.

Beyne giden ana şah damarının üzerindeki kitleyi almak riskliydi

Yumuşakhuylu, hastanın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeleri Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yahya Güvenç ve fizik tedavi kliniğiyle birlikte yaptıklarını belirtti.

Kitle, beyne giden ana şah damarın ve kol hareketlerini sağlayan "brakiyal pleksus" adlı sinirin çok yakınında olduğu için ameliyatın riskli olduğunu öngördüklerini dile getiren Yumuşakhuylu, ameliyat esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşansaydı Abaker'in kol hareketini yapamayabileceğini, boynundan geçen ve diliyle ses tellerini çalıştıran sinirlerin zedelenebileceğini, büyük ana damarların zedelenip kanama riski oluşabileceğini anlattı.

Kitlenin yeniden oluşmaması için ışın tedavisine başlandı

Tüm bu riskleri değerlendirdikten sonra beyin cerrahi ekibiyle 13 saat süren bir operasyon yaptıklarını belirten Yumuşakhuylu, "Ameliyat sırasında sürekli kol sinirinin hareketini görmemizi sağlayan sinir monitörizasyon sistemi kullandık. Bu sayede sinirlere zarar vermediğimizi her aşamada görmüş olduk. Ameliyatın sonunda yaklaşık 20x20 santim büyüklüğünde ve 3 kilogram ağırlığındaki kitleyi çıkarmış olduk." diye konuştu.

Doç. Dr. Yumuşakhuylu, ameliyatın ardından kitleye patolojide "fibromatozis" tanısı konulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Fibromatozis yumuşak dokudan kaynaklanan iyi huylu bir tümör olarak bilinir. Dolayısıyla kanser olarak birçok yerde sınıflandırılmaz ama buna rağmen lokal agresif tavrı sebebiyle yakın komşuluktaki sinirleri, damarları, kemikleri zedeleyebilir, bunlara hasar verebilir. Bu yüzden, bunun tekrarlamaması için baş-boyun tümör konseyimizle de konuşarak Khadija'nın ameliyat sonrası ışın tedavisi almasına karar verdik. Şu anda ışın tedavisi sürecinin sonuna gelindi. Tekrar etmeyeceğini ümit ediyoruz. Khadija, bu sıkıntıdan kurtulacak."

Abaker'in bundan sonra kontrollerini aksatmaması ve yılda 1 kez KBB hekimine muayene olması gerektiğini vurgulayan Yumuşakhuylu, boynunda gelişen en ufak bir şişlik durumunda da doktora gitmesinin önemli olduğunu bildirdi.

"Bu tarz ameliyatları Türkiye'de çok sık yapıyoruz"

KBB Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Yumuşakhuylu, bu tarz ameliyatları çok sık yaptıklarını hem Türkiye'den hem yurt dışından farklı bölgelerden çok sayıda hastanın kendilerine geldiğini dile getirdi.

Bugüne kadar sağlık turizmi kapsamında Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Yemen, Sudan, Somali, Arnavutluk, İngiltere, Almanya ve Bosna Hersek'ten çok sayıda hastayı ameliyat ettiğine değinen Yumuşakhuylu, "Ülkemiz artık gelişen teknolojisiyle, yeni yapılan hastane yatırımlarıyla birlikte yurt dışındaki hastaların da tercih ettiği bir ülke konumunda. Hastanemiz de uluslararası hasta birimiyle bu konuda oldukça aktif." değerlendirmesini yaptı.

Abaker, boynundaki ağırlıktan kurtulduğu için mutlu

Türkiye'de ameliyat olan Abaker ise tümörün 2016'da omzunda büyümeye başladığını söyledi.

Aynı yıl ilk ameliyatını yaptırdığını belirten Abaker, "Ameliyattan sonra elimi kaldıramıyordum. Boynumu sağa sola çeviremiyordum. Çok ağrımıyordu. Alındıktan sonra hafiflemiş hissettim." dedi.

Abaker, kitlenin daha sonra yeniden büyümesi nedeniyle ikinci ameliyatı olduğunu dile getirerek, "İkinci ameliyatta tümörün hepsi alınmamış. O yüzden, Türkiye'ye gelmeyi konuşuyorduk o zamandan beri. Türkiye'ye gelip tümörü aldırdım, çok mutluyum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum, ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Tedavisi bitince Sudan'a dönmeyi düşündüğünü kaydeden Abaker, 6 seneden sonra tekrar spor yapmayı arzuladığını, ellerinin ve sol omzunun bir hayli güçsüz kaldığını, bunun için tekrar gücünü kazanmak istediğini sözlerine ekledi.

Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu
Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu
Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu
Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu

YORUMLAR
500
Sağanak yağış ve rüzgara dayanamayan 15 metre boyundaki ağaç otomobilin üzerine devrildi Sağanak yağış ve rüzgara dayanamayan 15 metre boyundaki ağaç otomobilin üzerine devrildi CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3 CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Boynundaki 3 kilogramlık tümörden Türkiye'deki ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement