Ekonomi

Bozankaya'nın Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

22.01.2026 12:27
Bozankaya, 2030'da emisyonları %42 azaltmayı hedefliyor ve çevre dostu çözümler sunuyor.

Elektrikli toplu ulaşım sistemleri üreticisi Bozankaya, şirketin gelecek vizyonunu ve çevre dostu hedeflerini içeren Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisliğiyle geliştirilen elektrikli otobüs, troleybüs, tramvay ve metro araçlarıyla hizmet veren Bozankaya, raporunda, tedarik zinciri süreçlerinde çevresel, sosyal ve etik kriterleri sistematik değerlendirme kapsamına aldı.

Tamamen elektrikli mobilite çözümleriyle daha temiz ve sessiz şehirler oluşturma vizyonunu ortaya koyan şirket, rapora göre, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltmayı hedefliyor.

Lojistik kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla yerli tedarikçilerle çalışma oranını artırmayı ve bu sayede yerel ekonomiyi desteklemeyi planlayan şirket, ürünlerde geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını artırmayı ve bu kapsamda geri dönüştürülebilir malzeme oranını 2030 yılında yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı amaçlıyor.

"Geleceğe güvenle bakan şehirler inşa ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, döngüsel ekonomiyi destekleyen çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliği, yalnızca emisyon azaltımı ya da çevresel performans göstergeleriyle sınırlı görmediklerini vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Bizim için sürdürülebilirlik, mühendislikte mükemmeliyet, teknolojik bağımsızlık, etik yönetişim ve toplumsal faydanın aynı hedef doğrultusunda ilerlemesi. 2030 yılına kadar emisyonlarımızı yüzde 42 oranında azaltma hedefimiz, bu kararlılığın somut bir göstergesi. Elektrikli mobilitede geliştirdiğimiz her çözümle yalnızca araç değil, daha temiz ve geleceğe güvenle bakan şehirler inşa ediyoruz."

Günay, sürdürülebilirlik çalışmalarının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, iş yapış biçiminin tamamını kapsayan bir yönetim anlayışı olduğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırıyor, iklim krizine karşı kararlılıkla mücadele ediyor ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin temelinde konumlandırıyoruz. Elektrikli toplu taşıma araçları ve raylı sistem çözümlerimizle, çevre dostu ulaşıma katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir mobilite çözümleri üretirken, çevresel etkiyi azaltmayı, insan odaklı uygulamaları güçlendirmeyi ve şeffaf yönetişim anlayışını geliştirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

