Bozcaada Açıklarında Tanker Karaya Oturdu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bozcaada açıklarında karaya oturan Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeriyle ilgili Çanakkale Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "04 Ocak 2026 tarihinde, Aliağa'dan Yalova'ya gitmek üzere seyir halinde olan ve ilimiz Bozcaada ilçesi Demir Sahası'nda bekleyen Umman bayraklı 'QENDIL' adlı boş ham petrol tankeri, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturmuştur. Yapılan kontrollerde geminin su almadığı, personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediği belirlenmiştir. Tankerin karaya oturduğu yerden emniyetli şekilde kurtarılması amacıyla Kurtarma-10 ve Kurtarma-16 römorkörleri bölgeye sevk edilmiştir. Kurtarma çalışmaları ilgili birimlerce koordineli şekilde devam etmektedir" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN- Serkan İLİK/ ÇANAKKALE,