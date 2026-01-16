Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı - Son Dakika
Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı

Bozcaada Açıklarında Tanker Kurtarıldı
16.01.2026 23:27
12 gün karaya oturan boş ham petrol tankeri 'QENDIL', kurtarma çalışmalarıyla çekildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan boş ham petrol tankerinde 12 gün sonra kurtarıldı.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi. Gemide 6 Çinli, 2 Rusya Fedarasyonu vatandaşı, 3 Flipinli, 5 Bangladeşli, 10 Miyanmarlı olmak üzere 26 personelin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'QENDIL' 12 gün sonunda kurtuldu

'QUENDIL' isimli tanker Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun elverişli olduğu günlerde kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Tanker, KEGM'e bağlı Türkiye'nin en özel acil müdahale gemileri 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' romorkörleri ile uzun kurtarma çalışması ardından 12 gün sonra gerçekleştirildi. Tanker, karaya oturduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü. Daha sonrasında sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
